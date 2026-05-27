Il programma del 2 giugno a Manfredonia
Il programma del 2 giugno a Manfredonia
La Città di Manfredonia celebrerà lunedì 2 giugno 2026 l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con una giornata di iniziative istituzionali e momenti pubblici dedicati ai valori della democrazia, della libertà e della partecipazione.
Una ricorrenza particolarmente significativa, che ricorda il referendum del 2 giugno 1946 con cui gli italiani scelsero la Repubblica, aprendo una nuova fase della storia del Paese fondata sui principi costituzionali che ancora oggi rappresentano il riferimento della vita democratica italiana.
Il programma delle celebrazioni prenderà il via alle ore 08:00 con il concerto itinerante per le vie cittadine del Concerto Bandistico Città di Manfredonia.
Alle ore 10:00 è previsto il ritrovo delle Autorità civili e militari presso la sede municipale, con la deposizione di una corona al Milite Ignoto.
Alle ore 10:30, presso il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre nella Villa Comunale, si terrà la deposizione della corona e il saluto istituzionale del Sindaco Domenico la Marca.
Le celebrazioni riprenderanno nel pomeriggio alle ore 18:15 con il ritrovo delle Autorità civili e militari e delle associazioni presso la Villa Comunale.
Alle ore 18:30 partirà il corteo tricolore dalla Villa Comunale verso Piazza del Popolo.
Per l’ occasione, invitiamo tutti ad indossare una T-shirt verde o bianca o rossa.
La giornata si concluderà alle ore 19:00 in Piazza del Popolo con la lettura pubblica degli articoli della Costituzione italiana, momento simbolico dedicato ai principi fondamentali della Repubblica e alla partecipazione della cittadinanza.
L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del 2 giugno, a esporre il tricolore sui balconi e finestre.
occasione per ricordare la storia democratica del Paese e rinnovare il valore della Costituzione italiana.