Raggiungere le proprie passioni



Sogni e traguardi di una giovane calciatrice

Lanzarote è l’isola più nord-orientale dell’arcipelago spagnolo delle Isole Canarie.

Deve il suo nome a Lanzerotto Malocello, il navigatore di Varazze che per primo la scoprì nel 1312. Essa è situata lungo il percorso dell’aliseo di nord est e gode del suo effetto di raffreddamento, riuscendo così a mantenere le temperature giornaliere a livelli moderati.



Senza questi benefici il clima dell’isola assomiglierebbe a quello del vicino Sahara. Lanzarotta ha una sua bandiera, ufficialmente approvata, ed è la patria della garganica Simona Lapomarda, calciatrice professionista, che dalle rive dell’Adriatico si è spostata, per coltivare la sua passione e il suo amore, oltre le colonne d’Ercole.

La Virgen de los Dolores è la patrona dell’Isola e la footbologia è il seme dell’agonismo sia delle ragazze che dei ragazzi. Simona ha trovato in quella landa atlantica, la vis icastica della sua esistenza, raccontata in maniera egregia nel libro, «Il dolore di oggi sarà la vittoria di domani (Europa Edizione, maggio 2023, pp. 160)».



Nella narrazione auto biografica vi è la Simona figlia di un padre di cui ha sentito la mancanza e che ora ha perdonato. Vi è la Simona che ha sgomitato per arrivare a raggiungere il suo sogno. Vi è la Simona donna, con il suo amore raccontato in punta di piedi… per creare una parafrasi con il racconto.

L’evento presso l’Ipeoa “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo, è stato organizzato dalla Professoressa Aurelia De Filippis, la quale in estate ha avuto modo di leggere il libro, rimanendone affascinata, e dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti: “questo libro è un esempio di come si fa inclusione. Simona rappresenta un esempio per i nostri giovani i quali devono arrivare a raggiungere le proprie passioni, anche attraverso sacrifici, ma l’importante è raggiungerli”.



L’appuntamento di Manfredonia si è svolto il giorno 9 ottobre u.s., e il giorno 10 a San Giovanni Rotondo.



Foltissimo il parterre degli intervenuti con numerose personalità presenti. Ma di tutto il contesto poche parole hanno caratterizzato i due eventi, quelle della sorella di Simona, Maria in una toccante riflessione rivolta alla scuola e al Preside Talienti, paragonando la comunità scolastica ad una famiglia: “perché ha saputo creare una squadra (Team) affiatata di docenti e di collaboratori scolastici fenomenali”.



Quel principio empatico fondamentale che “vede riconoscere e rispondere gli insegnanti e tutto il personale educante alle diverse prospettive, esperienze e stili di apprendimento degli studenti, creando un ambiente in cui ognuno si sente accettato e valorizzato – conclude il Dirigente Prof. Talienti – e onorati di ricevere questo riconoscimento come comunità educante”.

IL TESTO DELLA LETTERA DI MARIA LAPOMARDA

Buon pomeriggio a tutti,

vorrei poter esprimere il mio pensiero attraverso queste parole.

Ieri appena ho varcato la porta dell’aula in cui si è tenuta la presentazione del libro di mia sorella Simo, ho respirato aria di casa e di famiglia. Ascoltando e interagendo con i docenti presenti ho notato che cercate, come istituto, nel miglior modo possibile, di attuare concretamente il principio di #uguaglianza, sancito dall’art. 3 della nostra Carta Costituzionale.

Infatti, l’#inclusione potremmo definirla come l’atto concreto del principio di uguaglianza. È meraviglioso aver istituito corsi serali: date una possibilità a tutti indistintamente e contemporaneamente ridate ai vostri alunni la forza di ritornare a credere in loro stessi e di tirare fuori il meglio!!!



Faccio i miei più sinceri complimenti al Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti perché ha saputo creare una “Squadra” (Team) affiatata di docenti e di collaboratori scolastici fenomenali. Siete fenomenali perché avete un “Quid” in più “l’Empatia” e svolgete il vostro lavoro con Amore e Passione.

Grazie immensamente

A tutti voi