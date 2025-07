Raffaella Mennoia: “A Temptation Island, è tutto vero. Ci andrei”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raffaella Mennoia, 51 anni, è il braccio destro di Maria De Filippi e una delle autrici di maggiore rilievo nel panorama televisivo italiano. Tra i suoi successi più importanti c’è sicuramente Temptation Island, il reality estivo che, ogni anno, conquista milioni di telespettatori su Canale 5, battendo record di ascolto.

Mennoia partecirebbe al reality con il compagno Alessio Sakara

Intervistata dal Corriere, Mennoia ha svelato i segreti dietro il successo del programma, definendolo “un reality sull’amore e sulla verità” elementi che spesso si intrecciano. A suo avviso, Temptation Island non è semplicemente un modo per incitare al tradimento, bensì un modo per mettere in scena le fragilità umane, vivendo “in quel limbo” tra fiducia e sospetto.

La stessa autrice ha ammesso di aver pensato, forse, di partecipare al reality con il suo compagno Alessio Sakara, atleta e star delle arti marziali. Tuttavia, la distanza che li separa – lui vive in America da tre anni – rappresenta un ostacolo. Mennoia, infatti, confessa di voler capire alcuni aspetti della relazione e di essere curiosa di vivere un’esperienza simile, anche se non sa se il suo compagno sarebbe d’accordo.

Lavorare con Maria De Filippi rappresenta per Raffaella una grande opportunità, ma anche una sfida. “Maria è onesta, metodica e severa, ma con la giusta misura” racconta. La sua dedizione e il suo impegno sono la chiave del successo di programmi come Temptation Island, che continuano a coinvolgere e appassionare il pubblico italiano.