Maria De Filippi in grande forma. Le foto durante Temptation Island

Maria De Filippi si gode un momento di relax in spiaggia durante le pause delle registrazioni di Temptation Island. La conduttrice, 63 anni ma con una forma fisica impeccabile, è stata immortalata dal settimanale Gente mentre si rilassa a Guardavalle, in Calabria, sulla spiaggia di un resort che ospita la produzione del reality. Indossa un elegante costume intero bianco e un pareo, con i capelli mossi dal vento, mentre si gode il sole e la tranquillità del mare in solitudine.

Maria De Filippi in forma straordinaria

La sua forma invidiabile è frutto di un costante impegno: ogni giorno si allena con regolarità e gioca a tennis ogni volta che può, affiancando a tutto ciò una sana alimentazione. Durante le settimane di lavoro intensivo, Maria si alza alle 7:30 del mattino e lavora fino alle 2 di notte, come ha rivelato Chi, dimostrando grande dedizione e professionalità. Nonostante gli impegni serrati, la conduttrice si concede momenti di pausa per ricaricare le energie, prima di affrontare le prossime settimane di lavoro e, presto, le meritate vacanze estive.