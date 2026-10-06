Grande fratello vip, Gian Marco entra in casa come ospite? L’indiscrezione

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Piera Meloni è tra le protagoniste della nuova edizione del Grande fratello vip. L’influencer sta tenendo alta l’attenzione mediatica a causa dei suoi problemi di cuore. La ragazza ha messo in discussione la sua storia d’amore con Gian Marco Ciaccia a causa dell’avvicinamento ad Alessandro Roncaccia, con il quale è nato un particolare feeling. Nell’ultima diretta, Piera Meloni ha incontrato il suo fidanzato all’interno della Casa. I due hanno avuto un confronto dove lui non ha risparmiato accuse nei confronti di lei. Gian Marco ha accusato Piera Meloni di essere cambiata in seguito alla sua entrata al Grande fratello vip. Il giovane ha detto alla ragazza di credere che abbia finto con lui. Parole che non hanno lasciato indifferente la gieffina, che è scoppiata a piangere.

Gian Marco arriva nella casa del Grande fratello vip come ospite? L’indiscrezione

Piera Meloni ha annunciato la rottura con Gian Marco al termine del confronto avuto con lui nella Casa. Una storia che sembra non essere ancora terminata secondo quando trapelato da Deianira Marzano. La nota esperta di gossip ha affermato che Gian Marco sarà ospite per due o tre giorni della casa del Grande fratello vip. Non è da escludere che il giovane entrerà nel reality show nel corso della diretta di venerdì prossimo. Un indiscrezione che se sarà confermata aprirebbe a nuovi possibili scenari tra Gian Marco, Piera e Alessandro.

Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni (Screen Mediaset Infinity)