Racconto di una notte cancellato su Canale 5: ecco quando e perché

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Racconto di una notte è tra le serie tv turche più seguite in questo momento. Le vicende di Mahir e Canfenza collezionano in media un milione e mezzo di telespettatori su Canale 5 dove viene trasmessa dall’inizio dell’estate. Un grande successo che è destinato a subire un importante cambio di programmazione. Scendendo nei dettagli, Racconto di una notte non andrà più in onda di giovedì in prima serata com’è successo in queste ultime settimane. La serie tv ritornerà alla domenica sera a partire dalle 22:00 subito dopo La ruota della fortuna. Da giovedì 8 ottobre, invece, sarà trasmesso un appuntamento maxi di Tutto per la mia famiglia.

Racconto di una notte si ferma al giovedì sera

Racconto di una notte perderà l’appuntamento al giovedì sera a favore di Tutto per la mia famiglia che è stata promossa in prime time. La storia di Mahir e Canfeza continuerà esclusivamente alla domenica sera dove ha realizzato ascolti molto alti durante tutto il periodo estivo. Le anticipazioni delle prossime puntate della serie tv narrano che Mahir deciderà di aprire la casetta di sicurezza del padre, trovando del denaro e una lettera piena di enigmi. Ezra, invece, chiederà ad Asaf di controllare suo figlio mentre tutti rimarranno sconvolti quando giungerà la notizia della morte di Sevde.