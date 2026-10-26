Racconto di una notte in onda con una puntata extra large: ecco quando

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Racconto di una notte è tra le serie tv di punta della rete ammiraglia Mediaset. La storia di Mahir e Canfeza va in onda ogni domenica sui teleschermi di Canale 5 con un grande riscontro di pubblico. Sono 2 milioni di telespettatori che seguono ogni volta le vicende ambientate in Turchia. Proprio per questo motivo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di confermare la serie tv in prima serata. Domenica 1 novembre andrà in onda una nuova puntata extra large sui teleschermi di Canale 5. Dagli spoiler di Racconto di una notte si apprende che Mahir e Canfeza si metteranno alla ricerca di Gokce. Giunti nei pressi di una casa isolata, i due non riusciranno a trovare la ragazza ma un messaggio rivolto a suo figlio.

Racconto di una notte torna con la puntata serale l’1 novembre

Le anticipazioni della nuova puntata serale di Racconto di una notte in programma l’1 novembre subito dopo l’appuntamento con La ruota della fortuna rivelano che Mahir e Canfeza bucheranno una gomma durante il viaggio. La coppia sarà costretta a chiedere aiuto ad un uomo vedovo presso un’abitazione in campagna. Nel frattempo, Ferman si recherà a casa per prelevare dei soldi ed alcuni oggetti da vendere. Sureyya scoprirà l’uomo con le mani nel sacco ma preferirà tacere sull’accaduto. Canfeza e Mahir, intanto, passeranno la giornata insieme al signor Veli. La coppia riceverà un messaggio con un indirizzo dove rintracciare Gokce.

Canfeza di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)