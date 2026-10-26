Politica Manfredonia
Manfredonia. Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 30 Ottobre 2026
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Manfredonia. Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 30 Ottobre 2026
Si comunica che il giorno 30 Ottobre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione dei seguenti
Ordini del giorno:
- BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011. APPROVAZIONE;
- ASP SMAR – DESIGNAZIONE COMPONENTI DEL COMUNE DI MANFREDONIA PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE N. 52 DEL 30 GIUGNO 2025 AVENTE AD OGGETTO GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045;
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO AD OGGETTO: “CONTRASTO AD ONDATE DI CALORE”;
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO AD OGGETTO: “OBIEZIONE DI COSCIENZA PREVENTIVA”;
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO AD OGGETTO: “INTRODUZIONE DI DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL SUOLO E DEL VERDE NEL PRG”;
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MARASCO GIUSEPPE AD OGGETTO: “ESTATE PULITA 2026: MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI E AL DEGRADO URBANO”;
- MOZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARASCO AD OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DEL VERDE PUBBLICO E CONTRASTO ALLE ISOLE DI CALORE – CITTÀ DI MANFREDONIA;
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CAPUTO RAFFAELE AD OGGETTO: “INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA SOSPENSIONE DELL’ITER DELLE PRE-INTESE IN MATERIA DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA E PER LA CORRETTA ED EQUA ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA PREVISTA DALLA L. 26 GIUGNO 2024, N. 86”;
- MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI BARI, DI STASO E GALLI AD OGGETTO: “RIORGANIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE DI EMERGENZA – URGENZA, CONCERNENTE L’AMBULANZA 2”;
- MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DI BARI, DI STASO E GALLI AFFERENTE L’OPERATO DI ASE S.P.A.;