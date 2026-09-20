Racconto di una notte cambia programmazione su Canale 5: la novità

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Racconto di una notte continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. Ogni domenica, la storia di Mahir e Canfeza è seguita da due milioni di telespettatori per uno share superiore al 19%. Un grande successo che Mediasrt ha deciso di premiare. In particolare, la dizi turca andrà in onda con una nuova puntata il prossimo giovedì 24 settembre sui teleschermi di Canale 5. I piani alti di Cologno Monzese hanno decido di effettuare questo cambio di programmazione visto che domenica 27 settembre andrà in onda il film evento dal titolo Il mio nome è Carlo che narra la storia di Carlo Acutis.

Racconto di una notte in onda eccezionalmente di giovedì 24 settembre

Racconto di una notte andrà in onda eccezionalmente giovedì 24 settembre in prima serata per lasciare spazio al film evento sulla storia di Carlo Acutis in programma domenica 27 settembre su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Afet scoprirà che Fatma ha in mano una prova riguardante l’incidente avvenuto sul pontile. Poco dopo alla villa arriverà la polizia e Afet penserà che siano arrivati per lei ma in realtà giungeranno per Sureyya. La cena di famiglia organizzata da Ozan farà da teatro ad alcune rivelazioni inaspettate.

Afet di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)