Racconto di una notte cambia giorno su Canale 5: la novità per il pubblico

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Racconto di una notte è tra le dizi turche che stanno avendo maggiore successo su Canale 5. La storia di Mahir e Canfeza ha collezionato oltre 1 milione e mezzo di telespettatori a puntata. Un grande successo che però non è stato esente da improvvisi cambi di programmazione. Scendendo nei dettagli, la serie tv cambierà giorno ad inizio ottobre. Dopo essere andata in onda eccezionalmente di giovedì, Racconto di una notte tornerà domenica in prima serata. A partire dal 4 ottobre, la serie tv tornerà nella sua consueta programmazione della domenica sera. Il giovedì, invece, sarà occupato da Tutto per la mia famiglia che è stata promossa in prima serata.

Racconto di una notte torna alla domenica dal 4 ottobre

Racconto di una notte tornerà alla domenica sera a partire dal 4 ottobre. La serie tv riprenderà la collocazione in cui ha avuto più successo in Italia. Le anticipazioni delle prossime puntate annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Mahir e Canfenza. La coppia vivrà una grave crisi matrimoniale a causa delle intromissioni da parte delle rispettive famiglie. Ozan, invece, deciderà di organizzare un evento per la sua holding e chiederà a Kursat di partecipare senza Gulizard.