Tutto per la mia famiglia arriva in prima serata: ecco quando e perché

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. La storia drammatica dei fratelli Eren è seguita in media da oltre un milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Proprio per questo motivo, Mediaset ha annunciato una novità che siamo sicuri farà senz’altro piacere ai tanti fans. Scendendo nei dettagli, Tutto per la mia famiglia sbarcherà in prima serata dopo aver debuttato a fine settembre in seconda serata. Le vicende di Omer e delle sorelle andranno in onda giovedì 8 ottobre in prime time. La rete di Piersilvio Berlusconi ha deciso di puntare sulla serie tv per provare a contrastare la nuova stagione di Doc- Nelle tue mani, in onda su Rai 1.

Tutto per la mia famiglia sbarca in prima serata l’8 ottobre

Mediaset ha scelto la produzione turca che proverà a fronteggiare Doc-Nelle tue mani nella lotta agli ascolti. Secondo alcune indiscrezioni da giovedì 8 ottobre debutterà nella prima serata di Canale 5, Tutto per la mia famiglia, che ha fatto molto bene in termini di share nel daytime pomeridiano. Le anticipazioni delle prossime puntate annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Akif, il quale diventerà sempre più geloso del rapporto nato tra Suzan e Resul. Gelosia che aumenterà quando scoprirà che l’imprenditore ha deciso di chiedere in sposa la sua ex amante dopo aver chiesto il divorzio ad Alya. Akif avrà subito un confronto con la madre di Harika per cercare di impedire le nozze.