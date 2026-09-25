Javier Martinez e l’annuncio che gli fa onore: cosa ha fatto l’ex gieffino

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Javier Martinez continua a far parlare di sé ma questa volta non per una sua partecipazione ad un reality show. Il pallavolista argentino ha annunciato che presto si recherà a Macerata per prendere parte ad un importante evento benefico. Per l’occasione, l’ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. Nel filmato, Javier Martinez dichiara le seguenti parole: “sono qui per parlarvi di una cosa molto bella. Il 2 ottobre sarò a Macerata presso la sede di Banca Macerata per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore: la donazione. Da sportivo non posso che invitarvi a prendere informazioni sulla donazione di midollo e del sangue. Penso che la donazione sia una delle forme più pure e belle di aiutare il prossimo. Vi aspetto numeroso a Macerata.”

Javier Martinez dà l’appuntamento ai fans il 2 ottobre a Macerata

Il pallavolista argentino ha dato l’appuntamento ai suoi fans il prossimo 2 ottobre a Macerata. In questa circostanza, il compagno di Helena Prestes prenderà parte ad un evento benefico per sensibilizzare la donazione di sangue e di midollo osseo. Javier Martinez non è nuovo a gesti di questo genere. Il 27 settembre, l’ex gieffino insieme alla compagna saranno presenti ad un evento a Firenze per raccogliere fondi per la lotta contro il tumore al seno. La coppia ha risposto presente alla campagna benefica.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram