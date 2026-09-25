Helena Prestes, desiderio di maternità? Le ultime dichiarazioni dell’ex gieffina

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti del Grande fratello più chiacchierate. La donna ha partecipato all’edizione del 2024 dove fece molto parlare per il lancio del bollitore e per la sua storia d’amore con Javier Martinez. In queste ore, la modella brasiliana ha deciso d’intraprendere una nuova avventura virtuale. Helena Prestes è infatti sbarcata su Twitch, una piattaforma dove milioni di utenti intrattengono il proprio pubblico con dirette in streaming. Nel corso della prima live, la 36enne di San Paolo ha parlato delle sue grandi passioni e progetti per il futuro. La donna non ha fatto mistero che in futuro le piacerebbe diventare madre, dichiarando in questo modo: “Io cucino, canto, dipingo, faccio l’uncinetto, sono insegnante di yoga, parlo cinque lingue, faccio paracadutismo e kitesurf. Probabilmente un giorno sarò mamma, lo spero tanto”.

Helena Prestes sogna di avere un figlio

L’ex gieffina ha palesato nel corso di una diretta su Twitch di avere un certo desiderio di maternità. Helena Prestes ha dichiarato che in futuro spera di diventare madre di un bambino. Non è la prima volta che la donna parla di questo delicato tema. In passato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la compagna di Javier Martinez aveva ammesso: “ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima“