Racconto di una notte cambia giorno su Canale 5: la mossa a sorpresa di Mediaset

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Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende di Mahir e Canfeza registrano oltre 1 milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nelle ultime ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda della nota serie tv made in Turchia. Secondo quando riportato dalla guida tv si evince che Racconto di una notte non andrà in onda di domenica 17 maggio per fare posto alla finale di Amici di Maria De Filippi. L’appuntamento serale della dizi turca anticiperà la propria messa in onda a sabato 16 maggio, scontrandosi con la finale dell’Eurovision Song Contest in onda da Vienna sui teleschermi di Rai 1.

Racconto di una notte in onda il 16 maggio su Canale 5

Sabato 16 maggio andrà in onda l’appuntamento serale con Racconto di una notte, che prenderà il posto della finale di Amici che si sposterà a domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della nuova puntata rivelano che ci saranno tensioni sempre più forti all’interno della famiglia Yilmaz. Sevde cercherà in tutti i modi di concretizzare il matrimonio tra Sila e Mahir, anche se lui dimostrerà di essere innamorato di Canfeza. Proprio quest’ultima vivrà attimi di grande apprensione dopo aver scoperto la vera identità di suo padre.