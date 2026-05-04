Racconto di una notte cancellato su Canale 5: ecco quando e perché

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Racconto di una notte è la nuova dizi turca della domenica sera di Canale 5. La storia di Mahir e Canfeza sta catturando quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi italiani. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per la dizi turca. Secondo quanto riportato da Blasting News, Racconto di una notte non andrà in onda domenica 17 maggio per lasciare spazio alla finale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show verrà trasmesso eccezionalmente di domenica sera per evitare lo scontro diretto con l’Eurovision song contest, la manifestazione canora più importante in Europa.

Racconto di una notte in onda il 16 maggio contro l’Eurovision Song Contest

Racconto di una notte andrà in onda di sabato 16 maggio, prendendo il posto di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda il 17 maggio per evitare lo scontro con l’Eurovision Song Contest dove per l’Italia scenderà in gara Sal Da Vinci. Una dizi turca che avrà il difficile compito di contrastare la finale della manifestazione canora, che andrà in diretta su Rai 1. Un’impresa davvero ardua per Canfeza e Mahir, la cui storia sta faticando moltissimo ad entrare nei cuori degli italiani forse a causa di una trama troppo complessa.