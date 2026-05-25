Racconto di una notte, anticipazioni 25 maggio 2026: Mehir e Canfeza soffrono dopo l’addio, Sila gli chiede…

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 25 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la visita di Selim agli Yilmaz ha sconvolto le donne della casa, per Sevda però potrebbe essere un ottimo alleato. Penserò infatti che potrebbe aiutarla ad allontanare Mahir da Canfeza e obbligarlo a sposare Sila.

Spoiler Racconto di una notte 25 maggio 2026: Mahir può ancora fidarsi di Rasit? Kurstat è ancora prigioniero

Sila chiederà di nuovo aiuto all’ispettore per poter fuggire, Cabir dal momento che Asaf sta lottando tra la vita e la morte non penserà a vendicarsi di Mahir. Quest’ultimo sarà molto triste per il fatto che Canfeza gli ha detto di non volerlo vedere più, non può certo immaginare che anche lei sta soffrendo dopo che è stata costretta a fare questa scelta.

Mahir grazie a Salih riuscirà ad ottenere il passaporto e un biglietto aereo per aiutare Sila ad andare via, però non ha chiesto aiuto a Rasit. Quest’ultimo gli ha voltato le spalle quando aveva bisogno di lui e non saprà più se può ancora fidarsi del suo mentore oppure no. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Kurstat sarà ancora prigioniero di Rasit che sta facendo credere ad Ezra che suo figlio è scappato nei Paesi Bassi.