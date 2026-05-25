La Promessa, anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2026: Curro sfida Lorenzo e Simona porta il dottor Guillen alla tenuta

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La settimana dall’1 al 7 giugno 2026 de La Promessa si apre con un intreccio di emozioni che travolge la tenuta, dove ogni gesto sembra destinato a cambiare gli equilibri tra i personaggi. Le tensioni crescono, i rapporti si incrinano e nuovi segreti emergono proprio quando tutto sembrava essersi stabilizzato. Leocadia e Lorenzo tornano a scontrarsi, Curro si avvicina sempre di più alla verità sul suo tentato omicidio e Manuel, nonostante i successi, continua a vivere nell’ombra del ricordo di Jana.

Intanto la salute di Rafaela peggiora e la corsa contro il tempo diventa sempre più drammatica. Cosa spingerà Curro a sfidare apertamente Lorenzo? Quale ruolo avrà Angela in questa spirale di eventi? E fino a che punto Manuel sarà disposto a rischiare pur di aiutare chi ha bisogno? Scopriamolo insieme.

La Promessa: sospetti, litigi e un amore che nasce nel silenzio

Le anticipazioni de La Promessa dall’1 al 7 giugno 2026 riportano al centro della scena il rapporto sempre più teso tra Leocadia e Lorenzo. I due si scontrano nuovamente per Angela, mentre la giovane si ritrova coinvolta in una situazione che non aveva previsto. Curro, infatti, inizia a nutrire nuovi sospetti sul tentato omicidio che lo ha quasi ucciso e, man mano che i tasselli si ricompongono, il suo sguardo si posa sempre più spesso su Lorenzo.

In mezzo a questo clima carico di tensione, nasce un sentimento inatteso. Angela e Curro, pur consapevoli dei rischi, iniziano una relazione segreta che li porta a condividere momenti di complicità lontani dagli occhi indiscreti della tenuta. Tuttavia, la loro vicinanza non passa inosservata. Qualcuno li sorprende mentre si scambiano un bacio, un dettaglio che potrebbe trasformarsi in un’arma nelle mani sbagliate.

Nel frattempo, Don Cristobal introduce nuove regole per la servitù, creando malumori e insicurezze. Ricardo, privato del ruolo di maggiordomo, fatica ad accettare la nuova realtà e vive giorni di profonda amarezza. A complicare ulteriormente la situazione arriva la notizia che Rafaela ha la febbre alta. La preoccupazione cresce rapidamente, perché nessun medico sembra disposto a visitarla, lasciando la tenuta in uno stato di angoscia crescente.

Manuel tra doveri, ricordi e un volo che può cambiare il destino di Rafaela

Mentre la tensione cresce, Manuel si trova a vivere un conflitto interiore che lo tormenta. Nonostante il successo del nuovo motore, rifiuta i festeggiamenti perché il pensiero di Jana continua a occupare ogni spazio della sua mente. È Enora a cercare di scuoterlo, convincendolo a compiere il primo volo con l’aeroplano. Quel gesto, che inizialmente sembra solo un modo per distrarlo, si trasforma presto in un’opportunità concreta per aiutare Rafaela.

Il volo, infatti, apre la possibilità di raggiungere un medico disposto a visitare la donna, superando gli ostacoli che fino a quel momento avevano reso impossibile ottenere assistenza. La determinazione di Manuel, unita alla spinta di Enora, diventa un raggio di speranza in una situazione che sembrava destinata a peggiorare.

Nel frattempo, Lope torna alla Promessa e porta con sé una rivelazione che scuote profondamente la tenuta. Racconta che il quaderno dai bordi dorati è stato distrutto dopo un incontro tra Lorenzo e il duca, un dettaglio che alimenta ulteriormente i sospetti di Curro. Leocadia, invece, cerca di alleggerire il clima regalando un’automobile ad Alonso, un gesto che sorprende tutti e che sembra nascondere più di quanto appaia.

La Promessa anticipazioni: Curro sfida Lorenzo mentre Simona porta il dottor Guillen alla tenuta

La settimana entra nel vivo quando Curro, ormai convinto che Lorenzo sia il responsabile del suo attentato, decide di affrontarlo apertamente. La tensione tra i due raggiunge livelli altissimi, tanto che Angela interviene per evitare che la situazione degeneri. Il loro legame, già fragile e segreto, rischia di essere compromesso proprio nel momento in cui avrebbero più bisogno di restare uniti.

Nel frattempo, Rafaela peggiora e la disperazione cresce. Nessun medico vuole avvicinarsi alla tenuta, ma Simona, determinata a non arrendersi, riesce finalmente a portare il dottor Guillen alla Promessa. Il suo arrivo rappresenta un atto di coraggio che sfida apertamente l’autorità di Leocadia e Lorenzo, aprendo uno spiraglio di speranza per Rafaela.