Racconto di una notte, anticipazioni 24 maggio 2026: Sila vuole scappare, intanto Canfeza e Mahir…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 14.40. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, domenica 24 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che temendo che Selim possa avvicinarsi Mahir deciderà di restare temporaneamente nella villa dei nonni insieme alla madre e a Canfeza. Quest’ultima avrà un confronto con Sila che le dirà di non voler interferire nella sua relazione con Mahir, per essere libera lei vorrebbe fuggire.

Spoiler Racconto di una notte 24 maggio 2026: Canfeza chiede a Mahir di aiutare Sila

Anche Canfeza vorrebbe sentirsi libera, lei e Mahir decideranno di trascorrere una serata fuori tra cinema e pesca. Il mattino seguente Mesude troverà la ragazza insieme all’ispettore quando andrà a svegliarla. Lei sentendo dei rumori si arrabbierà con Mahir per l’avventato gesto. A causa di un brutto sogno apparirà preoccupata e gli chiederà di aiutare Sila a fuggire.

Nel frattempo la notizia del risveglio farà subito il giro della villa, ne verrà a conoscenza anche Asaf che apparirà molto preoccupato per la situazione, soprattutto a causa del fatto che Selim gli ha fatto visita durante la notte. Le anticipazioni di Racconto di una notte fanno poi sapere che Selim ha ordinato ad Asaf e Afet di consegnargli Canfeza personalmente.