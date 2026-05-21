Helena Prestes provoca Javier Martinez: l’accaduto in diretta

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Helena Prestes e Javier Martinez hanno sorpreso i loro fans nel corso delle ultime ore quando hanno deciso di fare una diretta nel corso della notte. La modella brasiliana ancora in America ha avuto modo di collegarsi con il pallavolista argentino grazie ad una diretta su Tiktok che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questa circostanza, gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – si sono resi protagonisti di un siparietto che ha surriscaldato un po’ la live. Tutto iniziato quando Helena Prestes ha chiesto al compagno dove l’avrebbe portata una volta tornata in Italia. Di qui è arrivata la risposta di Javier Martinez, che ha dichiarato: “Che cosa vuoi fare quando torni?”. La donna, a questo punto, ha esclamato: “Che? Non lo posso dire.. siamo in livee.”

Helena Prestes e Javier Martinez presenti a Capri a fine maggio

Gli Helevier non vedono l’ora di ricongiungersi dopo essere stati per quasi un mese distanti. Helena Prestes e Javier Martinez hanno raccontato nel corso della diretta social di sentirsi continuamente nonostante l’importante fuso orario tra i due stati. La modella brasiliana e l’ex concorrente del Grande Fratello hanno poi annunciato la loro presenza a Capri a fine maggio. La coppia sarà presente alla nuova edizione di Vip Champion, l’evento che mescola personaggi del mondo dello spettacolo a quelli dell’imprenditoria e sport. Oltre a loro sono attesi anche altri ex gieffini come Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Luca Calvani.