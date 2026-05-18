Lorenzo Salvetti dopo la vittoria di Amici 25 svela: “Non mi aspettavo di arrivare fino a qui”

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Con la sua splendida voce Lorenzo Salvetti è riuscito a farsi amare sempre di più durante la sua partecipazione ad Amici 25 e dopo essere arrivato in finale ieri sera si è aggiudicato la vittoria del talent show.

Il trionfo gli ha fatto provare un’emozione incredibile, faceva fatica anche a parlare, però ha voluto ringraziare chi lo ha votato, Maria De Filippi e tutti coloro che fanno parte del programma. Il giovane e talentuoso cantante ha detto che è stato un viaggio emozionante per lui, ha poi aggiunto: “Sono entrato qui dentro con tante paure e dubbi e non mi aspettavo di trovare tutto questo e di arrivare fino a qui“.

Lorenzo Salvetti al settimo cielo dopo la vittoria: quali sono i suoi progetti dopo Amici 25

Il vincitore di Amici 25 ha fatto sapere che come tutti anche lui puntava alla vittoria ma era già tantissimo essere in finale. Durante l’esperienza che ha vissuto nel programma di Maria De Filippi ha imparato molto e vorrebbe continuare a fare il cantautore.

A proposito dei suoi progetti futuri Lorenzo Salvetti ha rivelato che la sua intenzione è quella di creare un unico e originale suono e lavorerà tanto per trovare quello giusto. Ha poi fatto sapere che continuerà a fare musica, specie quella suonata perché viene dalla musica classica, dopodiché ha aggiunto che gli piace la musica dal vivo.