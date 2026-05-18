La Promessa, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2026: l’arrivo di Don Cristobal sconvolge la tenuta

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana dal 25 al 31 maggio 2026 de La Promessa si annuncia ricca di tensioni, colpi di scena e momenti destinati a cambiare gli equilibri della tenuta. La serie spagnola di Rete 4 continua a intrecciare intrighi familiari, passioni proibite e rivalità sempre più accese, mentre nuovi personaggi entrano in scena e vecchi conflitti tornano a farsi sentire. Ogni episodio aggiunge un tassello a una storia che non smette di sorprendere, portando alla luce fragilità, ambizioni e segreti che rischiano di esplodere da un momento all’altro.

Cosa scatenerà l’arrivo di Don Cristobal? Come reagirà la servitù alle nuove decisioni? E quale destino attende Angela e Curro dopo il loro avvicinamento? Scopriamolo insieme.

La Promessa 25-31 maggio: l’arrivo di Don Cristobal sconvolge la tenuta

La settimana si apre con un cambiamento che scuote profondamente la vita della tenuta. L’arrivo di Don Cristobal come nuovo maggiordomo crea un clima di forte tensione, soprattutto per Ricardo, che vive la perdita del suo ruolo come un’umiliazione difficile da accettare. La presenza del nuovo responsabile non passa inosservata nemmeno tra la servitù, che percepisce immediatamente un’aria di rigidità e controllo.

Le tensioni non si limitano al personale. Catalina e Martina continuano a scontrarsi sulla gestione delle terre, mostrando due visioni opposte che rendono sempre più difficile trovare un punto d’incontro. La situazione si complica ulteriormente quando il barone de Valladares protesta per l’aumento dei salari dei contadini, alimentando un clima di malcontento che rischia di degenerare.

A rendere l’atmosfera ancora più pesante è la misteriosa scomparsa di Esmeralda, che getta tutti nell’ansia. Nessuno sembra avere informazioni utili e il timore che sia accaduto qualcosa di grave cresce di ora in ora.

Nel frattempo, Angela si ribella al desiderio della madre e di Lorenzo di mandarla via dalla tenuta. Pur promettendo di continuare gli studi, la giovane rifiuta di abbandonare la sua vita e le persone a cui tiene. Una scelta che rivela la sua determinazione e che apre la strada a nuovi conflitti familiari.

Amori segreti e decisioni difficili: Angela e Curro cedono alla passione

Tra le tensioni che attraversano la tenuta, nasce un momento di grande intensità emotiva. Angela e Curro, dopo settimane di sguardi, esitazioni e sentimenti trattenuti, si lasciano finalmente andare alla passione. Il loro incontro segna una svolta importante, perché entrambi sanno che la loro relazione potrebbe essere ostacolata da più fronti. Tuttavia, il desiderio di vivere ciò che provano supera ogni timore.

Mentre la loro storia prende forma, Don Cristobal decide inizialmente di non riassumere Santos, alimentando il malcontento della servitù. La scelta appare ingiusta e crea un clima di tensione che rischia di sfuggire di mano. Saranno Ricardo e Pia a intervenire, riuscendo a convincere Cristobal a cambiare idea. La decisione di riaccogliere Santos riporta un po’ di serenità, ma non cancella le ferite aperte dal nuovo assetto gerarchico.

Nel frattempo, Leocadia critica apertamente l’assunzione di Enora, alimentando ulteriori malumori. La donna non nasconde il suo disappunto e la sua opposizione diventa un elemento destabilizzante per l’intero gruppo.

Anche Martina continua a muoversi su un terreno scivoloso. L’incontro con il barone non porta ai risultati sperati e il confronto con Catalina si accende nuovamente, mostrando quanto le due giovani siano lontane nel modo di vedere il futuro della tenuta.

Scontri, segreti e nuove proposte: cosa accadrà nella tenuta

La settimana prosegue con un crescendo di tensioni. Ricardo, ancora ferito dalla perdita del ruolo di maggiordomo, fatica a trovare un nuovo equilibrio. La sua sofferenza diventa evidente a tutti e rischia di trasformarsi in un ostacolo per la serenità della servitù.

Nel frattempo, Federico confida a Lope la scomparsa della sorella Mercedes, aggiungendo un ulteriore elemento di inquietudine a una settimana già carica di misteri. La proposta di Martina di dividere le terre apre un nuovo fronte di discussione, perché mette in discussione l’assetto tradizionale della tenuta e rischia di creare fratture difficili da ricomporre.

Tra segreti, passioni e scontri familiari, La Promessa continua a intrecciare storie che catturano l’attenzione del pubblico, regalando emozioni e colpi di scena che rendono ogni episodio imperdibile.