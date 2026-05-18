La forza di una donna, perché non va in onda oggi 18 maggio: quando torna e cosa la sostituisce

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I fan de La forza di una donna si preparano a un cambio di programmazione che modifica la routine del pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Özge Özpirinçci, ormai diventata un appuntamento fisso per il pubblico italiano, non andrà in onda lunedì 18 maggio, lasciando spazio a un palinsesto completamente diverso. Una scelta che ha subito acceso la curiosità degli spettatori, desiderosi di capire cosa accadrà alla loro soap preferita e quando potranno rivedere Bahar e gli altri protagonisti. La pausa, però, non è casuale e anticipa un ritorno molto atteso, che coincide con un momento decisivo della terza stagione.

Perché La forza di una donna si ferma? Cosa andrà in onda al suo posto? E quando tornerà con il finale di stagione? Scopriamolo insieme.

Perché La forza di una donna non va in onda il 18 maggio e cosa la sostituisce

Lunedì 18 maggio La forza di una donna 3 non sarà trasmessa nel pomeriggio di Canale 5. La rete ha scelto di modificare la programmazione per lasciare spazio a un blocco di soap molto seguito, costruito per mantenere alta l’attenzione del pubblico nelle ore post-pranzo. Alle 14 andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, seguito da una puntata inedita di Forbidden Fruit 3, che continua a conquistare gli spettatori con intrighi, tradimenti e colpi di scena.

A partire dalle 16:05, invece, debutterà Racconto di una notte, la nuova serie turca con Burak Deniz e Burcu Yazgı Coşkun, che Mediaset ha deciso di lanciare proprio in questa fascia oraria per intercettare il pubblico affezionato alle dizi. Una scelta strategica che permette alla rete di mantenere un flusso narrativo coerente, alternando storie d’amore, tensioni familiari e drammi sentimentali, in attesa del grande ritorno di Bahar.

La pausa di La forza di una donna, quindi, non è un’interruzione definitiva, ma un modo per accompagnare il pubblico verso un appuntamento molto più importante, quello del finale di stagione.

Quando torna La forza di una donna: data e anticipazioni del finale di stagione

La serie tornerà in onda venerdì 22 maggio in prima serata, con un episodio speciale che chiuderà la terza stagione. Un evento attesissimo, perché segna la conclusione del percorso di Bahar, Ceyda, Arif e Raif, protagonisti di una storia che ha emozionato milioni di spettatori.

Il finale si apre con il ritorno del gruppo dopo una notte trascorsa fuori città. L’atmosfera è carica di aspettative, perché i preparativi per la doppia promessa di matrimonio sono ormai entrati nel vivo. Bahar e Ceyda scelgono i loro abiti da sposa, mentre le famiglie si riuniscono per celebrare un momento che rappresenta una rinascita dopo anni di dolore, sacrifici e battaglie personali.

La puntata del 22 maggio segna anche un punto di svolta per altri personaggi. Sirin viene rinchiusa con l’accusa di omicidio, un epilogo drammatico che chiude un arco narrativo complesso e tormentato. Nel frattempo, il libro che racconta la storia di Bahar ottiene un successo sorprendente, tanto che le viene proposto di trasformarlo in una serie televisiva. Una possibilità che apre nuove prospettive per il futuro della protagonista, finalmente pronta a guardare avanti con speranza.

Tra i momenti più emozionanti del finale c’è la sorpresa organizzata da Satilmis per Ceyda: con l’aiuto di Nisan e Doruk, riesce a far pronunciare ad Arda la parola “mamma”, un gesto che commuove tutti e che rappresenta una delle scene più dolci della stagione.

La serata culmina con il matrimonio di Bahar e Arif, un’unione che il pubblico ha atteso a lungo e che arriva come coronamento di un percorso difficile ma profondamente umano.

Cosa vedere mentre La forza di una donna è in pausa: il nuovo pomeriggio di Canale 5

Durante la pausa della serie, Canale 5 propone un pomeriggio ricco di alternative per chi ama le soap e le produzioni internazionali. Beautiful continua a essere un punto fermo della rete, mentre Forbidden Fruit 3 offre un mix irresistibile di intrighi e passioni. La vera novità è però Racconto di una notte, una dizi che promette di conquistare il pubblico grazie alla presenza di Burak Deniz, già amatissimo in Italia, e a una trama intensa che mescola romanticismo e mistero.

La scelta di inserire questa nuova serie proprio nel giorno di pausa de La forza di una donna non è casuale. Mediaset punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico, offrendo un prodotto capace di colmare il vuoto lasciato temporaneamente da Bahar e compagni, senza spezzare il ritmo narrativo che il pubblico ha imparato ad amare.