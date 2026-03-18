Quattro giorni sul Gargano in Bici dal 23 al 26 Aprile, l’experience tra mare, foresta e paesaggi mozzafiato

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GARGANO – La proposta di una meravigliosa esperienza in bici sul Gargano in Puglia dal 23 al 26 aprile, l’interessante offerta esperenziale di Mooveng, che da tempo propone tour ed attività sul Gargano.

Al tuor sul Parco Nazionale del Gargano prenderà parte anche Ilaria Fiorillo, importante scrittrice e influencer. Per l’occasione, Mooveng ha organizzato esperienze gratuite, visite guidate e tante altre Sorprese. Sarà possibile partecipare gratuitamente con la propria bici o noleggiarne una in loco! Ci sono pochissimi posti liberi, chi è interessato può scrivere qui.

Scopri il Gargano in Bici, la Puglia che non ti aspetti

Il tour del Parco Nazionale del Gargano in bici in Puglia proposto da MOOVENG attraversa il Gargano mediante il GAG (Giro ad Anello del Gargano), sicuramente uno degli itinerari più belli e affascinanti di tutta la Puglia. Il tour percorre in 4 giorni il Gargano in lungo ed in largo. Ovviamente il tour sarà supportato da una guida cicloturistica e dallo staff di Mooveng. Puoi farlo con la tua bici o noleggiandone una in loco con Mooveng. Il Tour tocca, Monte Sant’Angelo, Mattinata, la costa di Macchia, la costa di Mattinata Vieste, poi la foresta Umbra, Vico del Gargano, Vieste e la costa di Peschici. 4 tappe per conoscere il Gargano con tutte le sue sfaccettature, tra mare e foresta, tra luoghi sacri e paesaggi mozzafiato. Per maggiori informazioni clicca qui