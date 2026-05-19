Quasi 3 tonnellate di rifiuti rimosse dal Lago di Varano (FG): volontari e pescatori uniti per il Gargano

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Quasi tre tonnellate di materiali rimossi, un centinaio di sacchi riempiti e numerosi rifiuti recuperati persino dal fondale del canale. È questo lo straordinario bilancio della seconda grande mobilitazione ambientale promossa da Plastic Free Onlus a Foce Varano (Ischitella), andata in scena domenica mattina.

Dopo l’importante intervento del 2025 (che aveva visto il recupero di una tonnellata di scarti), il nuovo cleanup dimostra l’urgenza di tutelare costantemente l’ecosistema lagunare garganico. Le operazioni si sono concentrate nelle aree dell’Idrovora e dell’ex Beny.

La squadra: Circa 30 volontari coordinati dalla referente locale Cinzia Mastropaolo (presidente dell’Associazione Operatori Turistici Lago di Varano). Al loro fianco la Protezione Civile, il Corpo Volontari Soccorso Ischitella, la Lega Navale, i pescatori locali e numerosi cittadini.

I materiali estratti: I volontari hanno recuperato circa 3.000 kg di scarti: plastica, boe, paraurti, tubi per l’irrigazione e rottami in ferro, bonificando anche i fondali dai rifiuti sommersi.

Le istituzioni: L’evento è stato patrocinato dal Comune di Ischitella, dal Parco Nazionale del Gargano e dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

“L’attività conferma ancora una volta quanto il Lago di Varano continui ad aver bisogno di attenzione e interventi costanti”, ha sottolineato Cinzia Mastropaolo, ringraziando tutte le realtà scese in campo.

Un’azione concreta e un forte messaggio di sensibilizzazione: il Lago di Varano non è solo un gioiello turistico, ma un patrimonio naturalistico che richiede responsabilità condivisa e cura continua.