Quanto guadagna Barbara D’Urso a Ballando con le stelle? Cachet da urlo

Non c’è autunno senza Ballando con le stelle. Puntuale come l’abbassamento delle temperature, lo show condotto da Milly Carlucci è tornato ad allietare le serate del pubblico a casa. Fra performance, giudizi e chiacchiere il programma di ballo più famoso d’Italia si riconferma un grande successo. Dodici vip in gara, fra cui spiccano Marcella Bella, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Filippo Magnini. C’è un nome, tuttavia, che ha suscitato più interesse di tutti. Barbara D’Urso, l’ex reginetta di Canale 5, è una delle concorrenti in gara di questa nuova edizione di Ballando con le stelle.

Dopo l’allontanamento da Mediaset, la signora D’Urso ha scelto di cimentarsi nel ballo, pronta a reiventarsi. Da due anni la conduttrice non è più al timone di Pomeriggio 5, programma di intrattenimento e approfondimento della fascia pomeridiana della quinta rete. Una scelta, quella presa da Pier Silvio Berlusconi, che ha deluso non poco D’Urso.

Il cachet di Barbara D’Urso per la partecipazione a Ballando con le stelle

Dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, Barbara D’Urso è tornata ad avere un ruolo centrale in un programma televisivo. Stando ad alcune voci, il cachet dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe piuttosto alto, tanto da ammontare a 500 mila euro. Nello specifico il quotidiano Repubblica ha riportato che la ricompensa per la signora D’Urso oscillerebbe fra i 50 mila ai 70 mila euro a puntata.