Barbara D’Urso sorprende a Ballando con le stelle: “Non è un passo indietro”

Una nuova edizione di Ballando con le stelle ha avuto inizio, fra esibizioni, votazioni e frecciatine. Tanti i vip in gara, da Nancy Brilli a Marcella Bella, da Francesca Fialdini a Beppe Convertini, nomi noti al grande pubblico. Tuttavia, è inutile girarci intorno, la grande sorpresa di questa edizione è sicuramente lei: Barbara D’Urso. Un volto conosciuto, una reputazione che varia dal plauso alla critica, e un futuro ancora da riscrivere.

La signora della tv trash, la reginetta della quinta rete, improvvisamente spodestata da un trono su cui credeva e sperava di sedere ancora per molto tempo. Da settembre 2023, la sua voce e le sue faccette non allietano i pomeriggi degli spettatori di Canale 5. Un grande dolore per la conduttrice, costretta ad allontanarsi dal suo pubblico e da un lavoro che ha sempre detto di amare.

A 68 anni, con una carriera alle spalle, una sconfitta da incassare e un futuro da reinventare, la signora D’Urso torna in tv, in una veste nuova e in un ruolo inedito. Concorrente del programma di ballo più famoso della televisione, pronta a farsi giudicare e valutare da una cinquina di giurati, fra cui la sua storica amica-nemica Selvaggia Lucarelli.

Barbara D’Urso torna in tv

Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Per circa un quindicennio Barbara D’Urso è stata la signora indiscussa di Canale 5, rendendosi artefice della amata o odiata “televisione del dolore”. Un’era che l’ha vista crescere e brillare, ma anche cadere con un finale piuttosto amaro. A giugno 2023, Piersilvio Berlusconi ha deciso di non rinnovare il suo contratto, sollevandola dalla conduzione di Pomeriggio 5 e di altri format della quinta rete. Un biennio in cui D’Urso ha dovuto incassare la delusione, la rabbia e il dolore di non essersi nemmeno potuta congedare dal suo pubblico.

La televisione italiana, tuttavia, sembra avere ancora posto per la signora D’Urso. Dopo la partecipazione speciale come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, la conduttrice ha scelto di diventare una concorrente dello show di Milly Carlucci.

Un’esibizione gradevole

Dopo tanta attesa, intorno alla mezzanotte, D’Urso è stata chiamata in pista. La conduttrice e il suo ballerino Pasquale La Rocca hanno scelto una rumba per inaugurare l’edizione. Dopo la performance sono arrivati i commenti della giuria, in primis di Selvaggia Lucarelli. “Io sono qui per farmi giudicare da te, è la realtà. Fai parte della giuria” afferma la concorrente, dichiarandosi pronta ad eventuali critiche della giornalista.

Dal punto di vista tecnico, sembra che Lucarelli abbia avuto poco da eccepire, reputando “gradevole” l’esibizione di D’Urso e La Rocca. Tuttavia ha avanzato dei consigli che risuonano un po’ come delle frecciatine. “Se posso darti un consiglio, farei un po’ meno ‘faccette’, so che sono il tuo marchio di fabbrica” ha detti Lucarelli, punzecchiando la concorrente. L’ex volto di Canale 5, però, ha replicato con stile alle provocazioni, sottolineando quanto le sue espressioni facciali siano veritiere e simbolo di autenticità.

La dichiarazione prima dell’esibizione

Nella video clip mandata in onda prima della performance Barbara D’Urso ha raccontato la sua esperienza professionale con la quinta rete, citando inevitabilmente anche la drastica interruzione. Con grande coraggio e determinazione ha deciso di cogliere questa nuova opportunità, rimettendosi in gioco. “Per qualcuno potrebbe essere un passo indietro, ma per me è un passo avanti” ha dichiarato D’Urso. L’ex volto di punta della rete del biscione ha voluto precisare quanto sia importante per lei questo nuovo percorso nello show di Milly Carlucci. Non è una regressione, non un declassamento, ma una nuova esperienza che le ha consentito non solo in tornare sul piccolo schermo ma anche di confrontarsi con i suoi limiti, con l’ambizione di superarli.