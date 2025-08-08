“Quando torni a casa, alla tua terra, è come ricominciare a respirare.” Il pensiero di una lettrice

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una lettrice ci scrive: “Quando torni a casa, alla tua terra, è come ricominciare a respirare.

Non so bene come spiegarlo, ma il profumo, i colori, le voci… ti accolgono come se stessi nascendo di nuovo.

Chi vive lontano dalla propria terra sa cosa significa: ogni ritorno è un’emozione profonda, un abbraccio che va oltre le parole.

Non è così per tutti, è vero.

Solo chi ama davvero la propria terra può provare questo sentimento, questa gioia che riempie il cuore e l’anima.

E ogni volta che sento Manfredonia, la mia terra, è come se dentro di me si accendesse qualcosa.

Mi sento rinfrancata. Viva. Intera.”