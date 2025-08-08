Poesie
“Quando torni a casa, alla tua terra, è come ricominciare a respirare.” Il pensiero di una lettrice
Una lettrice ci scrive: “Quando torni a casa, alla tua terra, è come ricominciare a respirare.
Non so bene come spiegarlo, ma il profumo, i colori, le voci… ti accolgono come se stessi nascendo di nuovo.
Chi vive lontano dalla propria terra sa cosa significa: ogni ritorno è un’emozione profonda, un abbraccio che va oltre le parole.
Non è così per tutti, è vero.
Solo chi ama davvero la propria terra può provare questo sentimento, questa gioia che riempie il cuore e l’anima.
E ogni volta che sento Manfredonia, la mia terra, è come se dentro di me si accendesse qualcosa.
Mi sento rinfrancata. Viva. Intera.”