Quando riparte Uomini e Donne e chi vedremo in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne è pronto a tornare nel pomeriggio di Canale 5, con la consueta messa in onda dal lunedì al venerdì. Le prime registrazioni della nuova stagione del celebre dating show guidato da Maria De Filippi sono iniziate già alla fine di agosto, dando così il via alle nuove dinamiche e alle storie che appassioneranno il pubblico. Andiamo a scoprire la data di partenza dell’edizione 2025/2026 di Uomini e Donne, non mancando di dare ulteriori aggiornamenti sulla presenza di Maria De Filippi in altri suoi show sul primo canale Mediaset.

Uomini e Donne: cosa sappiamo sulla nuova edizione

Come riporta il Quotidiano Nazionale, la nuova stagione di Uomini e Donne debutterà ufficialmente lunedì 22 settembre su Canale 5. La prima puntata porterà subito con sé delle novità: saranno infatti presentati due dei tre tronisti del trono classico, Flavio Ubirti, già noto al pubblico per la sua esperienza a Temptation Island, e Cristiana Anania. Per entrambi verranno mostrati i video di presentazione, oltre ai primi corteggiatori e corteggiatrici pronti a mettersi in gioco in questi “appuntamenti al buio”. Nel parterre del Trono Over, invece, riflettori puntati ancora una volta su Gemma Galgani, storica protagonista del dating show. Accanto a lei non mancheranno le immancabili scintille con Tina Cipollari, che tornerà come opinionista al fianco di Gianni Sperti. Le schermaglie tra Tina e Gemma, così come i battibecchi con i cavalieri del parterre maschile, sono ormai diventati un vero e proprio marchio di fabbrica del programma. Nonostante le speranze di molti fan, sembra ormai certo che Riccardo Guarnieri non tornerà nella nuova stagione di Uomini e Donne. Le prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi, effettuate tra fine agosto e inizio settembre, non lo hanno visto tra i protagonisti confermati né come cavaliere né come protagonista del Trono Over. Dalle sue stesse parole sui social, infatti, emerge che Riccardo è felicemente fidanzato e ha chiuso quel capitolo televisivo, preferendo una vita stabile lontano dalle telecamere. Il pubblico, fedele da anni al format ideato e condotto da Maria De Filippi, sembra già pronto a premiare anche questa nuova edizione, che promette colpi di scena e dinamiche appassionanti. Dopo il ritorno di Uomini e Donne, la storica presentatrice di Canale 5 continuerà a essere protagonista assoluta del palinsesto Mediaset, poiché sarà di nuovo al timone di altri due dei suoi format più amati. A partire da domenica 21 settembre riapriranno le porte della scuola di Amici, il talent che da venticinque edizioni lancia giovani promesse del canto e della danza. Le registrazioni sono già in corso e non mancano le prime indiscrezioni: si parla della conferma di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto, mentre nella danza restano saldi Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Non si escludono però novità nel corpo docenti, con l’ipotesi del ritorno di Veronica Peparini e l’arrivo di nuovi volti pronti a rinnovare il cast. Ma non è tutto: dal prossimo gennaio tornerà in prima serata anche C’è posta per te, lo storico people show che nella passata edizione ha fatto registrare ascolti record, sfiorando il 30% di share. Anche quest’anno sono attese grandi storie di vita quotidiana, emozionanti ricongiungimenti e ospiti di primo piano che regaleranno momenti di spettacolo e commozione. Con Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te, Maria De Filippi si conferma ancora una volta colonna portante della programmazione Mediaset, capace di conquistare tra il pubblico diverse fasce d’età, tenendo incollati milioni di telespettatori.