Stefano De Martino: a breve un nuovo show su Canale 5?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La gara degli ascolti tra Rai1 e Canale 5 si fa sempre più serrata, con entrambe le reti impegnate a conquistare punti preziosi di share. In questo clima di forte competizione, Stefano De Martino riapparirà su Canale 5, ma solo per una serata speciale. Il conduttore, volto ormai consolidato della Rai, non abbandona la propria rete di appartenenza: la sua presenza a Mediaset sarà infatti soltanto un’ospitata. L’occasione è il grande evento in Piazza del Plebiscito dedicato ai 40 anni di carriera di Sal Da Vinci, celebre interprete di “Rossetto e caffè”, brano che ha segnato record importanti. Al fianco dell’amico artista, De Martino prenderà parte a una serata celebrativa che promette musica, emozioni e spettacolo, confermando ancora una volta la sua capacità di muoversi con naturalezza tra televisione ed eventi live.

Colpo di scena, Stefano De Martino di nuovo su Canale 5!

Un ritorno alle origini solo in apparenza. La presenza di Stefano De Martino su Canale 5 non è infatti un vero e proprio cambio di rotta, ma piuttosto una parentesi fugace. Il conduttore campano ha preso parte come ospite speciale al concerto-evento che Sal Da Vinci ha tenuto a Napoli per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Accanto al cantante partenopeo non sono mancati amici e volti noti che lo accompagnano da anni, molto prima dell’exploit di Rossetto e caffè. Tra questi, Renato Zero, autore di alcuni suoi testi, e persino il conduttore di Affari Tuoi, che per l’occasione ha sorpreso tutti tornando a esibirsi come ballerino. Il grande show, registrato nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, sarà trasmesso su Canale 5 verso la fine di settembre. L’evento si inserisce in quella linea editoriale fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che ha puntato a trasformare il prime time Mediaset in una vetrina per i grandi concerti. Un filone già apprezzato dal pubblico con spettacoli come la tappa di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla o il live di Elisa a San Siro. La messa in onda non ha ancora una collocazione precisa in palinsesto, ma le indiscrezioni parlano di una programmazione prevista per la fine di settembre. Una scelta strategica, che permetterebbe a Canale 5 di inaugurare l’autunno televisivo con un appuntamento musicale di grande richiamo, puntando ancora una volta sull’emozione e sullo spettacolo dal vivo. Sal Da Vinci ha costruito lo show con premura per garantire al pubblico un’esperienza indimenticabile; lo stesso cantante ha dichiarato nel corso di un’intervista a AdnKronos: “Per la prima volta porto uno show così grande in una piazza importantissima come il Plebiscito, ho impiegato quasi 50 anni per suonare a due passi a piedi da dove abitavo da ragazzo. Un’emozione grandissima”. L’artista partenopeo ha poi stuzzicato la curiosità dei fan: “La mia carriera è già un miracolo per me, è già una cosa per cui ringraziare il Signore ma sicuramente uno dei sogni è ritornare al Festival di Sanremo come concorrente. L’ho fatto l’anno scorso grazie ai The Kolors, ma ritornare dopo un po’ di anni come concorrente in gara sarebbe bello”.