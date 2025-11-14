Eventi ManfredoniaLavoroManfredonia

Nasce PugliaVibes: a Manfredonia il primo festival dedicato alle destinazioni e alle esperienze autentiche della Puglia

Alessandro Leone14 Novembre 2025
La Fondazione Re Manfredi ha annunciato la nascita di PUGLIAVIBES, il primo festival dedicato alle destinazioni e alle esperienze autentiche della Puglia. Si riporta, di seguito, il comunicato stampa.

C’è un’energia che attraversa la Puglia e che si percepisce in ogni angolo di questa terra: la luce
che accarezza il mare, il profumo degli ulivi, la vitalità dei borghi e la forza delle tradizioni che
convivono con la creatività contemporanea.

Da questa energia nasce PUGLIAVIBES, il nuovo festival che racconta e celebra il turismo
esperienziale e la cultura dell’accoglienza pugliese.

L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio 2026 al Regiohotel Manfredi di Manfredonia, dove
professionisti del turismo, enti locali, operatori, artigiani, produttori e viaggiatori si incontreranno
per condividere visioni, progetti e buone pratiche in un’unica grande giornata di confronto.

Un evento pensato come un contenitore di esperienze, che unisce momenti di formazione e
divulgazione – talk, panel e workshop – a esperienze immersive per raccontare la Puglia
attraverso tutti i sensi.

All’interno del festival troverà spazio anche la VI edizione dei Destination Marketing Awards, il
riconoscimento nazionale che valorizza le migliori strategie e i progetti di marketing territoriale in
Italia.

Un momento di celebrazione e confronto per chi ogni giorno lavora per rendere il nostro Paese
una destinazione sempre più attrattiva, sostenibile e innovativa.

Durante PUGLIAVIBES verrà inoltre lanciato il Premio “Città Ospitale”, promosso dalla
Fondazione Re Manfredi, dedicato al comune pugliese più accogliente.

Un’iniziativa che premia le amministrazioni capaci di coniugare qualità dei servizi, sostenibilità e
valorizzazione del territorio, contribuendo a costruire una Puglia sempre più aperta e competitiva.

PUGLIAVIBES è quindi molto più di un evento: è un racconto collettivo, un laboratorio di idee e un
invito a riscoprire la Puglia come destinazione autentica e innovativa.

Perché qui, ogni viaggio diventa esperienza, ogni incontro diventa cultura e ogni emozione… una
vibrazione da condividere.

Ufficio Stampa Pugliavibes

