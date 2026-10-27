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Puglia, studenti evacuati da una scuola: “Bruciore agli occhi e vomito”

Tanta paura in Puglia in una scuola primaria di Casamassima, nella Città metropolitana di Bari, in Puglia, dove nella giornata di ieri alcuni studenti hanno accusato dei malesseri per cause ancora da accertare. A raccontarlo è La Gazzetta del Mezzogiorno, secondo cui gli studenti hanno avvertito “bruciore agli occhi, nausea, vomito”, tanto che nell’arco di pochi minuti “è stato necessario evacuare ben nove classi”.

“Nel dettaglio, moltissimi bambini della scuola primaria hanno cominciato ad avvertire malessere con sintomi come lacrimazione agli occhi, nausea e vomito in alcuni casi”, si legge nell’articolo. “La causa è probabilmente da rinvenire nella disinfestazione anti zanzara effettuata lo scorso weekend negli istituti scolastici della città, come documentato dai video diffuso sui social dal sindaco Giuseppe Nitti“.