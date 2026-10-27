Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Natura, storia e tradizioni: l’autunno di Daunia TuR APS alla scoperta del territorio

Da novembre a dicembre, escursioni, visite guidate, degustazioni e incontri formativi per valorizzare le bellezze di Capitanata e non solo. Dieci appuntamenti nel calendario autunnale dell’associazione.

Dalle aree naturalistiche del Gargano ai centri storici della Capitanata, passando per itinerari archeologici, degustazioni e attività formative. Prosegue il calendario autunnale di Daunia TuR APS, che fino al 19 dicembre 2026 propone appuntamenti dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale ed enogastronomico del territorio.

Dopo i primi tre incontri di ottobre, il programma entrerà nel vivo domenica 1 novembre, con un’escursione all’Oasi Laguna del Re, a Siponto, dedicata all’osservazione degli ambienti naturali e dell’avifauna. L’iniziativa prevede attività di birdwatching e degustazioni e offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza di un’area di particolare interesse ambientale e della biodiversità che la caratterizza.

Domenica 8 novembre, il calendario farà tappa a San Severo, con una visita guidata alla scoperta del patrimonio storico e culturale cittadino, accompagnata da una degustazione di vini. Un percorso che unirà la conoscenza dei luoghi e delle testimonianze artistiche alla valorizzazione della tradizione vitivinicola locale, elemento significativo dell’identità produttiva ed enogastronomica del territorio. Spazio anche alla formazione e al confronto venerdì 13 novembre, presso la sede associativa di Daunia TuR a Manfredonia, con un seminario dedicato ai social network. Domenica 22 novembre sarà la volta della Foresta Umbra, uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio naturalistico del Gargano. L’escursione consentirà ai partecipanti di immergersi nell’ambiente forestale, tra sentieri, vegetazione e paesaggi di particolare suggestione. L’attività sarà accompagnata da un pranzo, coniugando l’esperienza escursionistica con un momento di convivialità. Il calendario proseguirà domenica 6 dicembre con una visita guidata a Bari, dedicata alla scoperta dei monumenti e delle testimonianze storiche e architettoniche della città. Un itinerario culturale che amplierà l’orizzonte delle proposte associative, offrendo un’occasione di conoscenza del patrimonio artistico del capoluogo pugliese. Domenica 13 dicembre, l’attenzione tornerà al rapporto tra natura, territorio e tradizioni con un’escursione presso la Tenuta Santa Lucia, arricchita da un laboratorio natalizio. A concludere il precorso sarà, sabato 19 dicembre, l’escursione archeologica lungo l’Anello di Siponto, con degustazione finale.

Il programma autunnale ha già preso il via con tre iniziative nel mese di ottobre, che hanno registrato un positivo riscontro: l’open day dedicato ai docenti, organizzato il 5 ottobre scorso presso l’Oasi Laguna del Re; l’escursione con degustazione del 18 ottobre nella Valle Li Carri, nel territorio di Vergon del Lupo e la visita guidata con pranzo del 25 ottobre tra Sant’Agata di Puglia e Accadia.

“Il nostro territorio – sottolineano i rappresentanti di Daunia TuR APS – custodisce luoghi di straordinario interesse naturalistico e culturale, alcuni ancora poco conosciuti. Attraverso le nostre iniziative vogliamo avvicinare le persone a questo patrimonio, promuovendo una frequentazione consapevole dei luoghi e un turismo attento all’ambiente, alla storia e alle comunità locali. Il riscontro registrato nei primi appuntamenti conferma l’interesse verso esperienze che permettono di conoscere il territorio da prospettive diverse. Ci auguriamo che sempre più persone scelgano di partecipare alle prossime attività, condividendo con noi il piacere della scoperta”.

L’adesione alle attività prevede la prenotazione obbligatoria, con posti limitati per garantire la qualità delle esperienze e la sicurezza dei partecipanti. Per conoscere gli orari, le quote di partecipazione e le modalità di iscrizione è possibile consultare il sito www.dauniatur.it, scrivere all’indirizzo info@dauniatur.it oppure contattare l’associazione ai numeri 0884.660558, 348.8137728 e 340.1052608.