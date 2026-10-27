Meteo, freddo da est su alcune Regioni
Meteo, freddo da est su alcune Regioni
Alessio Grosso di MeteoLive specifica che il fianco sud-orientale dell’anticiclone resterà esposto all’infiltrazione di correnti più fredde provenienti dai Balcani, destinate a influenzare il tempo soprattutto dalla seconda metà della settimana.
In una prima fase il coinvolgimento sarà limitato essenzialmente alle regioni affacciate sul basso Adriatico e sullo Ionio. Tra mercoledì 28 e venerdì 30 ottobre si osserveranno annuvolamenti irregolari, localmente associati a precipitazioni sparse e generalmente di debole intensità. Le aree maggiormente esposte a questi fenomeni saranno il Molise, la Puglia, la Basilicata e la Calabria, in particolare lungo i settori costieri e immediatamente retrostanti.
Oltre alle nubi e a qualche pioggia isolata, il primo segnale dell’afflusso orientale sarà rappresentato da un nuovo calo delle temperature.