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Meteo, freddo da est su alcune Regioni

Alessio Grosso di MeteoLive specifica che il fianco sud-orientale dell’anticiclone resterà esposto all’infiltrazione di correnti più fredde provenienti dai Balcani, destinate a influenzare il tempo soprattutto dalla seconda metà della settimana.

In una prima fase il coinvolgimento sarà limitato essenzialmente alle regioni affacciate sul basso Adriatico e sullo Ionio. Tra mercoledì 28 e venerdì 30 ottobre si osserveranno annuvolamenti irregolari, localmente associati a precipitazioni sparse e generalmente di debole intensità. Le aree maggiormente esposte a questi fenomeni saranno il Molise, la Puglia, la Basilicata e la Calabria, in particolare lungo i settori costieri e immediatamente retrostanti.

Oltre alle nubi e a qualche pioggia isolata, il primo segnale dell’afflusso orientale sarà rappresentato da un nuovo calo delle temperature.