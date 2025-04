[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Progetto Ri-Pagaia con gli alunni del quarto anno della scuola primaria dell’I.C. ”De Sanctis-Mozzillo” di Manfredonia

PROGETTO RI-PAGAIA

Ques’anno siamo orgogliosi e super entusiasti di comunicarvi la partecipazione al PROGETTO RI-PAGAIA🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶🛶



Il progetto Ri-Pagaia è una iniziativa della Federazione Italiana Canoa Kayak(Fick) che ha l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi nella pratica della canoa insegnando allo stesso tempo il rispetto per l’ambiente e l’importanza di uno stile di vita sostenibile.



Il progetto si inserisce nel contesto del programma europeo Erasmus+Sport Deck in collaborazione con le federazioni nazionali di canoa di Italia.

Ri-Pagaia è molto più di un semplice progetto sportivo ma è un’opportunità educativa concreta per trasmettere valori come il rispetto per l’ambiente marino, la solidarietà e l’inclusione sociale.



Quest’anno il progetto coinvolge gli alunni del 4 anno della scuola primaria dell’I.C.” De Sanctis-Mozzillo” di Manfredonia I. C. “De Sanctis-Mozzillo”. Il 9 e il 12 Aprile hanno avuto inizio le attività didattiche che includono lezioni teoriche e pratiche per sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale attraverso la pratica della canoa; Laboratori didattici sulla raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti. E non finisce qui…STAY TUNED!!!🤙🌊