[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Professioni sanitarie, a Foggia tanti giovani all’Info Day contro il ‘caos’ del test d’ingresso

FOGGIA – È stata massiccia la partecipazione all’info day organizzato da MedCampus in aula Turtur del Policlinico Riuniti di Foggia e dedicato alle professioni sanitarie. Una giornata costruttiva in cui è stato possibile allontanare ogni perplessità su quello che è un caos rappresentato da test altamente selettivi e graduatorie complesse.

Ogni anno decine di migliaia di candidati si contendono un numero limitato di posti in percorsi sanitari senza poter contare su una sorta di “bussola” per favorire il proprio orientamento.

Nonostante l’altissima domanda di professionisti sanitari nel mercato del lavoro, la preparazione al test d’ingresso è troppo spesso affidata all’improvvisazione, anche perché prima di affrontare e di superare il test, gli studenti devono sapere come iscriversi, quando iscriversi, come leggere il bando e come muoversi strategicamente, anche perché si tratta di una prova a carattere locale, quindi ogni ateneo si organizza in maniera differente e bisogna apprendere le modalità di partecipazione. Dopo l’infoday, tantissimi studenti sono usciti soddisfatti e sicuri.

MedCampus è ormai una realtà a livello nazionale che grazie al suo metodo vanta un tasso di successo del 96,3% ai test d’ingresso.