Primo singolo per Adriana Campanella

🎶 Il 30 giugno 2025 ha segnato una tappa fondamentale nella sua carriera con la pubblicazione del suo primo singolo, “Luci e ombre”, disponibile su Spotify: clicca qui

Il brano riflette le sue emozioni, i suoi sogni e il suo stile unico, e rappresenta l’inizio di un percorso musicale promettente. La canzone è scaricabile anche su tutti i principali digital store musicali, tra cui Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music.

🌟 È stata anche protagonista al Sanremo New Talent durante la settimana del celebre Festival, un’occasione ambita per gli artisti emergenti italiani.

🎤 Biografia Artistica – Adriana Campanella

Nata il 4 settembre 1989, Adriana Campanella è una cantante dalla voce intensa e dalla personalità magnetica. Il suo viaggio nel mondo della musica è iniziato con una grande determinazione, portandola a distinguersi in numerosi concorsi canori di livello nazionale.

🏆 Ha partecipato con successo a importanti competizioni, tra cui:

•⁠ ⁠Star Talent, dove ha vinto una tappa e la sua categoria

•⁠ ⁠Nota D’Oro, aggiudicandosi il primo posto nella sua sezione

•⁠ ⁠Il prestigioso Festival Tarranovese, dove si è classificata al terzo posto

🎙️ La sua crescita artistica è stata accompagnata da inviti come ospite in radio, programmi televisivi ed eventi locali, a conferma della sua capacità di entrare in sintonia con il pubblico non solo sul palco, ma anche attraverso i media.

🎓 Adriana attualmente studia canto presso l’Accademia Mozart di Foggia, dove è seguita dall’insegnante Tania Frasca, figura che la accompagna nel perfezionamento tecnico e interpretativo della sua voce.

Con umiltà, passione e una presenza scenica naturale, Adriana Campanella continua a conquistare il cuore di chi la ascolta, costruendo passo dopo passo una carriera luminosa.