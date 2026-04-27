Primi bagni a Manfredonia e sul Gargano, l’estate chiama i turisti rispondono

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Durante lo scorso week end i primi coraggiosi hanno potuto godere delle giornate soleggiate per fare i primi bagni a Manfredonia e sul Gargano. Ovviamente le temperature non sono ancora alte, ma nonostante questo quando l’estate chiama gli amanti del sole e del mare rispondono presente!

Nel week end sono stati numerosi i bagnanti che hanno affollato le spiagge di Manfredonia, Mattinata, Mattinatella e Vieste. I ristoranti sul mare hanno già goduto del pienone di turisti provenienti da ogni dove. Dall’entroterra i turisti si muovono spesso nel week end verso le mete di mare per poter gustare un buon piatto di mare e godersi il sole in riva al mare.

L’estate chiama e sono già numerosissimi gli eventi in programma che richiamano turisti sul Gargano, ad il prossimo 1° Giugno Vieste ospiterà La Vieste en Rose e tanti altri ne arriveranno.

L’apertura dei Lidi è prevista per il prossimo 23 Maggio, una scelta precisa da parte del demanio marittimo di allungare la stagione balneare per poter incentivare il turismo.