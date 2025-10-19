[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presentazione dell’ultimo libro di Vera Gheno alla libreria Ubik di Manfredonia

Lunedì 20 Ottobre alle ore 19 presentiamo in libreria l’ultimo libro di Vera Gheno “Nessunə è normale”, sarà presente l’autrice e con lei parleremo del concetto di “normalità”, di corpi e menti non conformi, di abilismo e linguaggio, di patriarcato, di questioni di genere, femminismo e tanto altro ancora.

Se vuoi partecipare, affrettati, i posti sono limitati ed è necessario prenotare.

Tel 0884 090560

manfredonia@ubiklibri.it