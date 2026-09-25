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Al Festival del Nerd di Manfredonia si parlerà di intelligenza artificiale e creatività

Domenica 27 settembre a Manfredonia un confronto su AI, fumetto, illustrazione e industria creativa. A moderare l’incontro la giornalista Carmen Palma. Tra i relatori Michele Casella, Nicola Nocella, Stefano Santangelo, Giuseppe e Alessandro Guida, Francesca Capone, Alessia Paragone

Che cosa succede alla creatività quando entra in scena l’Intelligenza Artificiale? È questa la domanda al centro di “Disegnare il futuro – Creatività e Intelligenza Artificiale”, uno degli appuntamenti di maggiore interesse della seconda edizione del Festival del Nerd, in programma a Manfredonia sabato 26 e domenica 27 settembre.

L’incontro, previsto per domenica 27 settembre alle ore 18.00, porterà al centro del Festival uno dei temi che più stanno interrogando il mondo del fumetto, dell’illustrazione, della comunicazione e dell’industria creativa: il rapporto tra Intelligenza Artificiale e lavoro creativo.

Non sarà un confronto costruito sulla semplice contrapposizione tra “AI sì” e “AI no”, ma un’occasione per provare a capire cosa sta realmente cambiando e quali trasformazioni ci attendono nei prossimi anni.

L’Intelligenza Artificiale è già entrata nei processi creativi e professionali: ma quali utilizzi possono rappresentare una reale opportunità? Dove, invece, emergono criticità? Quali conseguenze può avere l’utilizzo dell’AI sul lavoro di autori, fumettisti, illustratori, editori e professionisti della comunicazione? E soprattutto, quale spazio avrà la creatività umana in un futuro sempre più caratterizzato dagli strumenti generativi?

Saranno questi alcuni degli interrogativi affrontati nel corso dell’incontro, con l’obiettivo di mettere a confronto competenze, esperienze e punti di vista differenti e offrire al pubblico una riflessione concreta su una trasformazione che riguarda già il presente, ma che potrebbe modificare profondamente il futuro dell’intero settore creativo.

A moderare “Disegnare il futuro – Creatività e Intelligenza Artificiale” sarà la giornalista Carmen Palma. Tra i relatori Michele Casella, giornalista de Il Sole 24 Ore, Stefano Santangelo de Il Covo del Nerd, il famoso attore Nicola.Nocella, il fumettista Giuseppe Guida, Alessia Paragone docente e giornalista de Il Mattino di Puglia e Basilicata, Francesca Capone della Biblioteca La Magna Capitana, il regista Alessandro Guida.

«Vogliamo affrontare il tema dell’Intelligenza Artificiale senza pregiudizi e senza semplificazioni – dichiara Stefano Santangelo, Presidente dell’Associazione Festival del Nerd –. Il mondo della creatività sta cambiando e crediamo sia importante creare uno spazio di confronto nel quale interrogarsi sulle opportunità, sui rischi e soprattutto sul futuro delle professioni creative. Il Festival del Nerd vuole essere anche questo: non soltanto intrattenimento, ma un luogo nel quale discutere e comprendere i cambiamenti che attraversano il nostro mondo».