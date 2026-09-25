Manfredonia, avviate le verifiche della carta “Dedicata a te”

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CARTA “DEDICATA A TE” 2026: AVVIATE LE VERIFICHE

Anche per il 2026 e partita la fase operativa della Carta “Dedicata a Te”, il contributo da 500 euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessita.

Per Manfredonia l’INPS ha individuato 2.186 potenziali beneficiari. Gli uffici comunali stanno procedendo alle verifiche e al consolidamento degli elenchi, che dovra avvenire entro il 13 ottobre 2026.

NON BISOGNA PRESENTARE ALCUNA DOMANDA e, in questa fase, non e necessario recarsi presso i Servizi Sociali. I beneficiari vengono individuati direttamente dall’INPS sulla base dei requisiti previsti, tra cui un ISEE ordinario in corso di validita non superiore a 15.000 euro.

Le carte saranno attivate dal 4 novembre 2026 con la ricarica di 500 euro. Chi possiede gia la Carta degli anni precedenti continuera a utilizzarla se confermato nell’elenco; ai nuovi beneficiari saranno comunicate le modalita per il ritiro.

Il primo utilizzo dovra avvenire entro il 16 dicembre 2026. Per il biennio 2026-2027 e prevista un’unica lista di beneficiari e la seconda quota sara accreditata a partire da aprile 2027.

ULTERIORI INFORMAZIONI saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia e sui canali social istituzionali.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura