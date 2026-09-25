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Manfredonia, scavi di Siponto: donna con bambino nel cimitero medievale
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Manfredonia, scavi di Siponto: donna con bambino nel cimitero medievale
In un nuovo cimitero medievale in corso di scavo a Siponto, nella zona portuale, una presenza particolare toccante: una donna con un bambino deposto accanto con il braccio della mamma che lo abbraccia e lo protegge. Un motivo in più, tra i tanti, per trattare questi resti umani, che ci forniscono moltissime informazioni, con il massimo rispetto umano oltre che scientifico.