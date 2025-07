Il Portogallo ha approvato il congedo mestruale retribuito. In Italia?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



Il governo portoghese ha approvato il congedo mestruale fino a tre giorni al mese per lavoratrici e studentesse con diagnosi di endometriosi e adenomiosi, riconoscendo l’invalidità della patologia. Il congedo è completamente retribuito per evitare penalizzazioni economiche durante i giorni di assenza. Con questa scelta, il Portogallo si allinea alla Spagna che dal 2023 ha introdotto una misura simile. Al di fuori dell’Unione Europea, Paesi come il Giappone, l’Indonesia e la Corea del Sud hanno approvato leggi simili decenni fa. Italia, in mancanza di una legge nazionale, alcuni enti e scuole si muovono autonomamente ma restano piccole e coraggiose eccezioni, tra queste il liceo artistico Walter Gropius di Potenza, che dall’anno scolastico 2025-2026 garantirà due giorni di assenza al mese giustificata per studentesse con forti dolori mestruali. È il primo caso in Basilicata.