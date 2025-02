[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Foggia si fa male in casa: vince il Potenza

Un gol allo scadere di Mazzeo è fatale per il Foggia che perde in casa contro il Potenza, dopo aver rimontato due reti ai lucani.

Doppio vantaggio ospite con Siatounis e Petrunga, rimonta foggiana firmata Zunno e Gala, per due volte.

Ma il Potenza non ci sta ed il Foggia resta in 10: gol del pari ancora con Siatounis e beffa finale per i rossoneri del giovane Mazzeo.

Nel finale i satanelli chiudono addirittura in 9.