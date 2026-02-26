Portati avanti con il lavoro: se prepari questa parmigiana rustica senza il prosciutto cotto sei top

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parmigiana rustica senza il prosciutto cotto, ma usando un altro affettato: nessuno si accorgerà della differenza se sei brava

Molti la considerano una ricetta svuota-figo, ma in realtà quando in tavola arriva la parmigiana è sempre una festa. Questa in più è rustica e non useremo il prosciutto cotto, anche se ci sono gli affettati. Un piatto unico, buono da portare al lavoro il giorno dopo.

Parmigiana rustica senza il prosciutto cotto, comoda anche per il freezer

La parmigiana rustica senza il prosciutto cotto è un’idea doppiamente vincente. Perché va bene mangiarla subito, ma è anche comoda da congelare, ma con un segreto. Tagliamola già a porzioni e infiliamole nelle vaschette gelo. Così, al momento di scongelarla potremo prendere quella che ci serve.

Ingredienti:

900 di melanzane nere lunghe

700 ml di passata di pomodoro

700 g di mozzarella fiordilatte

300 g di mortadella

80 g di pecorino grattugiato

3 cucchiai di olio extravergine

2 scalogni

8 foglie di basilico

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Laviamo bene le melanzane dopo averle spuntate, quindi le asciughiamo con un canovaccio pulito. Tagliamole a fette cercando di farle tutte uguale, con uno spessore di circa mezzo centimetro: per questo possiamo utilizzare una mandolina. Non serve farle riposare e nemmeno spurgare, sono pronte subito da cuocere.



Mettiamo a scaldare bene una griglia oppure una padella antiaderente. Non serre olio, basta che siano veramente calde e facciamo cuocere le fette di melanzana, 3 minuti per lato, con la piastra calda, bastano. Quando sono pronte le mettiamo da parte.

Tiriamo fuori la mozzarella dal frigorifero e la tagliamo a fette, spesse esattamente come le melanzane. Il segreto per una parmigiana perfetta? Il formaggio ci serve asciutto. Quindi facciamo sgocciolare bene la mozzarella e poi la tamponiamo, fetta per fetta, con della carta assorbente da cucina.

Ora prepariamo la salsa di pomodoro nella maniera classica. Peliamo e tritiamo finemente gli scalogni, poi mettiamoli a soffriggere in una padella con i 2 cucchiai di olio. Quando hanno preso colore aggiungiamo la passata, 2 foglie di basilico, saliamo e pepiamo. Lasciamo cuocere con un coperchio per circa 20 minuti.



Siamo pronti per assemblare la nostra parmigiana rustica con mortadella. Prendiamo una teglia rettangolare o quadrata, basta che sia grande. Sul fondo stendiamo 3-4 cucchiai di salsa. Poi facciamo uno strato di melanzane, una di fianco all’altra, fette di mozzarella, fette di mortadella, 2 foglie di basilico, un paio di cucchiai di pecorino.

Ancora due cucchiai di salsa per coprire il primo strato e andiamo avanti ad assemblare alternando melanzane, mozzarella, mortadella, basilico, pecorino, salsa di pomodoro. In cima alla parmigiana ancora una manciata di pecorino e foglie di basilico.

Infiliamo la parmigiana in forno preriscaldato a 180° usando piano intermedio. Dovrà cuocere per circa 35-40 minuti. Quando mancano 5 minuti alla fine, accendiamo anche il grill per una perfetta gratinatura.

Ultimo step: la tiriamo fuori, la lasciamo riposare almeno 10 minuti in modo da non rovinare le porzioni al taglio e poi la serviamo.