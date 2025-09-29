Poesie

Poesia per San Michele

Quando tutto va male e non trovi conforto,

a San Michele devi andare a pregare.

Sul monte del Gargano

c’è un Santo assai potente.

Quando la vita non ti dà scampo

e ti trovi nel tormento,

prega col cuore a San Michele.

Quando vai a Monte Sant’Angelo,

scendi nella grotta,

e sopra la porta

son scritte queste parole:

“Chiunque entra in questa grotta,

gli verranno perdonati tutti i peccati dell’uomo.”

Questa è l’unica grotta al mondo

consacrata dall’Arcangelo stesso.

Ha aiutato molte anime,

San Michele è tutto un mistero.

È un guerriero,

e salva molta gente.

Affida la tua anima

e chi porti nel cuore

a San Michele.

San Michele, proteggimi.

San Michele, difendimi.

San Michele, combatti questo male che è attorno a me.

Arcangelo forte,

prendi la spada e taglia il male.

San Michele, salva quest’anima

dall’alto Dio, e prega San Michele

che non ti lascerà mai più,

e inizi a vivere pure tu

Anna Rita Caracciolo
Presidente – Associazione Angeli di Manfredonia

