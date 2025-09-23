Poesia a San Michele di Anna Rita Caracciolo
Poesia a San Michele di Anna Rita Caracciolo
Quando tutto va male e non trovi conforto,
a San Michele devi andare a pregare.
Sul monte del Gargano
c’è un Santo assai potente.
Quando la vita non ti dà scampo
e ti trovi nel tormento,
prega col cuore a San Michele.
Quando vai a Monte Sant’Angelo,
scendi nella grotta,
e sopra la porta
son scritte queste parole:
“Chiunque entra in questa grotta,
gli verranno perdonati tutti i peccati dell’uomo.”
Questa è l’unica grotta al mondo
consacrata dall’Arcangelo stesso.
Ha aiutato molte anime,
San Michele è tutto un mistero.
È un guerriero,
e salva molta gente.
Affida la tua anima
e chi porti nel cuore
a San Michele.
San Michele, proteggimi.
San Michele, difendimi.
San Michele, combatti questo male che è attorno a me.
Arcangelo forte,
prendi la spada e taglia il male.
San Michele, salva quest’anima
dall’alto Dio, e prega San Michele
che non ti lascerà mai più,
e inizi a vivere pure tu
Anna Rita Caracciolo
Presidente – Associazione Angeli di Manfredonia