Pio e Amedeo, debutto da registri: “Chi ce lo doveva dire a noi”. Al cinema dal 27 novembre

ECCOCI QUA!

Il nostro PRIMO FILM anche DA REGISTI dal 27 NOVEMBRE al cinema! OI VITA MIA

È un altro passo importantissimo per noi ma la cosa più bella è che per la prima volta, anche al cinema, siamo stati liberi! Liberi di divertirci e siamo certi che con questo film arrivi anche a voi!

E poi uno straordinario e inedito Lino Banfi che abbiamo avuto l’onore di dirigere

Mè, mo segnatevelo sul telefono, sul frigorifero, sulla carta della mortadella, col dito sul vetro appannato…ci vediamo il 27 novembre al cinema!

Ah….e da domani vi facciamo vedere il trailer!!!

Vi vogliamo bene tanto e la considerazione quando pensiamo a voi e quando facciamo passi come questo è sempre la stessa: ma chi cazz ce lo doveva dire a noi!

Pio e Amedeo