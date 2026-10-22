Pierpaolo Pretelli torna in televisione: nuovo impegno per l’ex gieffino

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Pierpaolo Pretelli è stato tra i concorrenti del Grande fratello più apprezzati. L’uomo ha partecipato all’edizione andata in onda nel 2020 dove ha sfiorato la vittoria andata a Tommaso Zorzi. A distanza di anni, l’ex velino di Striscia la notizia è pronto a rimettersi in gioco in un nuovo reaity show. L’uomo sarà tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei famosi, condotta da Selvaggia Lucarelli e con la partecipazione di Alvin come inviato. Le riprese del programma si sono già svolte in estate nelle Filippine mentre la sua messa in onda è prevista per il 2027 sui teleschermi di Canale 5.

L’Isola dei famosi in arrivo a marzo 2027: Pierpaolo Pretelli tra i naufraghi

Secondo un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni, Mediaset starebbe pensando di trasmettere la nuova edizione dell’Isola dei famosi dopo la messa in onda del Festival di Sanremo ovvero a marzo 2027. I fans dovranno attendere ancora qualche mese prima di vedere Pierpaolo Pretelli come naufrago. Nel frattempo, l’ex gieffino ha appena fatto ritorno in Italia dopo aver passato alcuni giorni in Florida in America. L’uomo ha avuto modo di riabbracciare il primogenito Leonardo, avuto dalla passata storia d’amore con Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @isoladeifamosi)