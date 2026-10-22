Far away torna su Canale 5: ora c’è l’annuncio ufficiale

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Far Away è tra le serie tv che hanno appassionato milioni di telespettatori su Canale 5. Sbarcata ad inizio estate in Italia al posto di Uomini e donne, la dizi turca ha registrato ascolti record. Per questo minuto, la sua sospensione avvenuta a settembre aveva fatto arrabbiare tantissimo i suoi fans che avevano scritto diversi commenti polemici contro Mediaset. Lamentele che sembrano aver avuto effetto poiché i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato il ritorno di Far Away in televisione. La pagina ufficiale di Verissimo ha pubblicato un video creato con l’intelligenza artificiale in cui Piersilvio Berlusconi annuncia che presto Alya e Cihan sarebbero tornati su Canale 5 con la seconda stagione. La novità è stata accolta nei migliori dei modi da parte del pubblico.

Far Away torna su Canale 5: l’annuncio di Piersilvio Berlusconi

La pagina di Verissimo su Instagramn ha annunciato il ritorno di Far Away con un video in cui Piersilvio Berlusconi s’improvvisa un cantante neomelodico. Il filmato generato con l’intelligenza artifificiale ha scatenato diverse reazioni. Un utente ha scritto: “ma cosa sto vedendo? Ma sono stati hackerati?” mentre altri sono apparsi felicissimi di rivedere la storia di Cihan e Alya su Canale 5. Al momento non è stata ancora resa nota la data della messa in onda della seconda stagione della serie tv.

Ma che cosa è sta roba

Turchine e Turchini #FarAway #Verissimo pic.twitter.com/nM67ShQAlp — La Lety (@lalety1996) October 22, 2026