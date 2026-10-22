Affari tuoi cambia orario: la scelta della Rai che fa felici i fans

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari tuoi è tra i programmi più visti della televisione itaiana. Il gioco dei pacchi in onda da lunedì alla domenica su Rai 1 tregistra in media oltre 3 milioni di telespettatori. Un grande successo, tutto merito di Stefano De Martino e della sua squadra composta dalla ballerina Martina e dal comico Hertbert. In queste ore, i piani alti di Viale Mazzini hanno annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda di Affari Tuoi. Il programma cambierà orario martedì 27 ottobre quando andrà in onda una puntata extra-large. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino sarà trasmesso dalle ore 20:40 finno alle 21:45 quando prenderà la linea la puntata finale di Tutto l’amore che resta, con protagonista l’attore Raoul Bova.

Nuova puntata extra large di Affari tuoi martedì 27 ottobre

Martedì 27 ottobre andrà in onda sui teleschermi di Rai 1 una puntata extra large di Affari tuoi, complice la messa in onda di un solo episdio di Tutto l’amore che resta. Una programmazione che siamo sicuri farà felici i fans del gioco dei pacchi ed in particolare di Stefano De Martino. Proprio quest’ultimo è riuscito a superare la concorrenza di Canale 5 dove va in onda La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Il programma ha registrato oltre 4 milioni di telespettatori, confermandosi leader dell’access prime time.

Stefano De Martino in Affari Tuoi (Screen Rai Play)